Paura in strada a Roma: tentano di rapinarlo e lui reagisce sparando (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un colpo di pistola. Il rumore è risuonato chiaramente in via Giovanni Battista Aleotti. Siamo alla Magliana. Questa mattina il quartiere era tranquillo, fino a quando lo sparo non ha rotto l’equilibrio. Lo hanno sentito tutti e si è creato il panico. Tentata rapina e spari alla Magliana in strada Immediatamente è stata chiamata la polizia. E sul posto sono arrivate le volanti. E’ successo intorno alle ore 10:20. Stando ad una prima versione emersa ad esplodere il colpo di pistola sarebbe stato un uomo sulla quarantina che poco prima, stando a quanto raccontato in seguito ai poliziotti, avrebbe subito un tentativo di rapina. La vittima avrebbe infatti reagito e con il rapinatore ne sarebbe nata una colluttazione, prima dello sparo che ha squarciato il silenzio del quartiere. Sparo che, fortunatamente, non ha colpito nessuno, né provocato danni. Rapinatore in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un colpo di pistola. Il rumore è risuonato chiaramente in via Giovanni Battista Aleotti. Siamo alla Magliana. Questa mattina il quartiere era tranquillo, fino a quando lo sparo non ha rotto l’equilibrio. Lo hanno sentito tutti e si è creato il panico. Tentata rapina e spari alla Magliana inImmediatamente è stata chiamata la polizia. E sul posto sono arrivate le volanti. E’ successo intorno alle ore 10:20. Stando ad una prima versione emersa ad esplodere il colpo di pistola sarebbe stato un uomo sulla quarantina che poco prima, stando a quanto raccontato in seguito ai poliziotti, avrebbe subito un tentativo di rapina. La vittima avrebbe infatti reagito e con il rapinatore ne sarebbe nata una colluttazione, prima dello sparo che ha squarciato il silenzio del quartiere. Sparo che, fortunatamente, non ha colpito nessuno, né provocato danni. Rapinatore in ...

