Operaio precipita da 12 metri | è in gravi condizioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unto questa mattina da un’altezza di 12nei pressi delle piscina comunale di corso Secondigliano a Napoli. L’uomo, che si trovava sul tetto in legno lamellare per un sopralluogo, è stato subito soccorso e portato all’ospedale “Cardarelli”, dove è ricoverato in. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma, quelli del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi del caso e personale dell’Asl per le verifiche di competenza. L’area è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.