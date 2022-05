Advertising

fr4nc15_93 : Israele gode di impunità internazionale. Perché non imponiamo le sanzioni anche su di loro? Sono una nazione di inv… - MediasetTgcom24 : Medioriente, giornalista di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania #cisgiordania -

TGCOM

Secondo l'emittente la sua reporter morta nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania è stata uccisa a 'sangue freddo' dalle forze ...Lo rende noto oggi l'agenzia di stampa Unian , precisando che la morte dellarisale ... da dove il grano 'potrebbe essere contrabbandato in altri paesi del'. EST NG01 acp/scp ... Medioriente, la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh uccisa in Cisgiordania (LaPresse) Fra i premiati ci sono il Washington Post per la copertura dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e il New York Times per le sue storie sui raid in Siria Un premio Pulitzer speciale ...Il ministero della Salute palestinese ha riferito che una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in Cisgiordania. La reporter è stata colpita al volto ed ...