Massimo Galli in politica col Pd? Lui smentisce | ' Lo dice la Lega? Forse l' ipotesi li disturba'

Advertising

teobea : RT @VallecchiE: Massimo Galli, autore di GALLIPEDIA con la giornalista scientifica Lorella Bertoglio, taglia il traguardo della terza edizi… - VallecchiE : Massimo Galli, autore di GALLIPEDIA con la giornalista scientifica Lorella Bertoglio, taglia il traguardo della ter… - denti_emanuele : @ElGusty99523701 A questo punto...verrebbe da chiedersi :'se tutta la compagine ,Medicoscientificopoliticoamministr… - coppoladi1 : ?? BOMBA DI MASSIMO GALLI ?? 'L'IMMUNITÀ NATURALE È PIÙ EFFICACE E DURATURA DI QUELLA DA VACCINO, CON BUONAPACE DEI… - LuigiDonfrance1 : RT @LBasemi: ???? BOMBA DI MASSIMO GALLI ?? 'L'IMMUNITÀ NATURALE È PIÙ EFFICACE E DURATURA DI QUELLA DA VACCINO, CON BUONAPACE DEI MIEI COLLEG… -

L'infettivologoscende in politica A dirlo è un esponente della Lega, ma lui nega: 'Assolutamente no', dice all'Adnkronos. 'Il virologoall'incontro pubblico del Pd a Lesmo si leva la maschera, o ...... il grande regista chiamato a mettere in scena il capolavoro di Gaetano Donizetti al Teatro... i tenori Mario Rojas e Valentino Buzza (Nemorino), i bassi Francesco Vultaggio e Luca(...L'infettivologo Massimo Galli scende in politica A dirlo è un esponente della Lega, ma lui nega: «Assolutamente no», dice all'Adnkronos. «Il virologo Galli all'incontro pubblico del Pd a Lesmo si ...L'infettivologo Massimo Galli scende in politica A dirlo è un esponente della Lega, ma lui nega: «Assolutamente no», dice all'Adnkronos. «Il virologo ...