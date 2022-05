Manchester City | con l’arrivo di Haaland | un attaccante verso l’addio | può restare in Premier!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Erlingsarà il nuovodel. Il centravanti norvegese è stato ufficializzato ieri dai citizens. L’approdo dell’ex Dortmund potrebbe però aprire una reazione a catena tra i centravanti delle big d’Europa. Calciomercato Gabriel Jesus ArsenalIn casail principale indiziato a lasciare il posto aè Gabriel Jesus. L’brasiliano ha molte richieste in giro per l’Europa, ma l’Arsenal finora sembrerebbe essere il club ad aver mostrato più di un interesse. Considerando anche l’imminente arrivo di Julian Alvarez dal River, Gabriel Jesus sarebbe chiuso dal nuovo duo offensivo, tanto che non sarebbe da escludere una sua partenza anche a cifre piuttosto contenute. L’approdo di ...