LIVE Sinner-Fognini 6-2 3-6 0-0, ATP Roma 2022 in DIRETTA: si va al set decisivo! (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Strappa con il dritto Fognini nel mezzo dello scambio. 15-15 A metà rete il rovescio di Sinner. 15-0 Sbaglia la risposta Fognini con il dritto. 20.31 Solo 8 errori non forzati per Fognini che ha sbagliato molto meno e vince la maggior parte dei punti sopra i nove colpi. 6-3 SECONDO SET Fognini! Il ligure reagisce e si aggiudica il secondo parziale. 40-0 Nulla da fare per Sinner con il rovescio: tre set point Fognini. 30-0 Un altro ottimo servizio per Fognini. 15-0 Splendido rovescio lungolinea di Fognini con i piedi dentro il campo. 5-3 Fognini. Buon turno di battuta per Sinner che si garantisce un’ultima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Strappa con il drittonel mezzo dello scambio. 15-15 A metà rete il rovescio di. 15-0 Sbaglia la rispostacon il dritto. 20.31 Solo 8 errori non forzati perche ha sbagliato molto meno e vince la maggior parte dei punti sopra i nove colpi. 6-3 SECONDO SET! Il ligure reagisce e si aggiudica il secondo parziale. 40-0 Nulla da fare percon il rovescio: tre set point. 30-0 Un altro ottimo servizio per. 15-0 Splendido rovescio lungolinea dicon i piedi dentro il campo. 5-3. Buon turno di battuta perche si garantisce un’ultima ...

