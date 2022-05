La RAI cede sull’acciaieria Azovstal

Leggi su butac

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Su alcuni dei siti gestiti da quelli che mi viene solo da definire “agenti del Cremlino in disguise” sta venendo condivisa questa notizia – qui la leggete per come è stata passata da Marisa Clara Celeste Corazzol su OLNews e su Facebook: Sul campo, nelle località martoriate in Ucraina, intervengono non solo “giornalisti” italiani, ma anche loro colleghi europei che dimostrano l’esatto contrario di quanto da mane a sera viene asserito sui canali televisivi italiani. Il che non fa certamente onore. Anzi è una sesquipedale vergogna. Ed infatti, già con ritardo da perfetti gnorri, risulta ora che “la RAI: ammette che nella acciaieria didi Mariupol i civili erano prigionieri delle truppe ucraine ed erano utilizzati come scudi umani da queste ultime. Questo “ravvedimento” della TV di stato italiana non è stato volontario, ma ha dovuto ...