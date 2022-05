La Coppa Italia 2022 va all' Inter (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Coppa Italia va all' Inter di Simone Inzaghi. Battuta la Juventus in finale allo stadio Olimpico di Roma con un netto 4-2 dopo i tempi supplementari. l'Inter in vantaggio con un gran gol di Barella nel primo tempo. La Juventus la ribalta in pochi minuti nella ripresa con Alex Sandro e Vlahovic. Il pareggio dell'Inter arriva a 10 minuti dalla fine su calcio di rigore di Calanouglu. Nei primi tempo supplementare sale in cattedra Persico con una doppietta: prima su calcio di rigore e poi con un gran tiro dal limite per il 4-2. In palio per la vincente un premio di circa 4,5 milioni di euro. Chi vince giocherà di diritto la SuperCoppa 2022/2023 contro i campioni d'Italia. Poco prima del via di Juventus-Inter, finale di ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lava all'di Simone Inzaghi. Battuta la Juventus in finale allo stadio Olimpico di Roma con un netto 4-2 dopo i tempi supplementari. l'in vantaggio con un gran gol di Barella nel primo tempo. La Juventus la ribalta in pochi minuti nella ripresa con Alex Sandro e Vlahovic. Il pareggio dell'arriva a 10 minuti dalla fine su calcio di rigore di Calanouglu. Nei primi tempo supplementare sale in cattedra Persico con una doppietta: prima su calcio di rigore e poi con un gran tiro dal limite per il 4-2. In palio per la vincente un premio di circa 4,5 milioni di euro. Chi vince giocherà di diritto la Super/2023 contro i campioni d'. Poco prima del via di Juventus-, finale di ...

juventusfc : ?? @AlvaroMorata ?? L'undicesima Coppa Italia ?????? - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - Inter : ???? | GOLEADOR ARGENTINI Lo sapevate che ben 9 delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono stat… - BettaParmi : La juve perde la finale di coppa italia freccia var ai rigori contro quelli dalle maglie pitonate. È in serate com… - KOwczarczyk : GRAAAAANDI RAGAZZI ?? COPPA D'ITALIA E NOSTRA! ??? ?? ???? #CoppaItalia #FCIM -