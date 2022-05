Incrementare la produzione di energia elettrica con i sistemi di accumulo e pompaggio idroelettrico, risponde Cingolani (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 11 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a Incrementare la produzione di energia elettrica mediante i sistemi di accumulo e pompaggio idroelettrico (Menga – Misto-Eur. Verde-Verdi Eur.); sulle iniziative volte a incentivare la realizzazione di parchi marini per l’energia eolica, in particolare nelle regioni Puglia, Calabria e Sardegna (D’Ettore – CI); sullo stato delle bonifiche dei siti ex Ilva di Taranto e sulla congruità delle risorse disponibili per gli ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 11 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della transizione ecologica, Robertorà a interrogazioni sulle iniziative volte aladimediante idi(Menga – Misto-Eur. Verde-Verdi Eur.); sulle iniziative volte a incentivare la realizzazione di parchi marini per l’eolica, in particolare nelle regioni Puglia, Calabria e Sardegna (D’Ettore – CI); sullo stato delle bonifiche dei siti ex Ilva di Taranto e sulla congruità delle risorse disponibili per gli ...

