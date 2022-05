Gossip Uomini e Donne, Gemma Galgani e Ida Platano hanno litigato? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sembrano passati i tempi in cui Gemma Galgani e Ida Platano erano indiscusse regine del centro studio e una dopo l’altra parlavano dei rispettivi amori lamentandosi e chiedendo più dimostrazioni. Da qualche mese a questa parte, infatti, Ida è rimasta l’unica dama a trascorrere la gran parte della singola puntata di Uomini e Donne a centro studio, da protagonista principale, mentre di Gemma da un giorno all’altro si è quasi smesso di parlare, e anzi se viene chiamata da Maria De Filippi per conoscere qualcuno, la sua parentesi dura appena qualche minuto. Maria De Filippi “caccia” un cavaliere: “Per me puoi andartene ora” L'atteggiamento scocciato e quasi ostile della conduttrice nei confronti del ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sembrano passati i tempi in cuie Idaerano indiscusse regine del centro studio e una dopo l’altra parlavano dei rispettivi amori lamentandosi e chiedendo più dimostrazioni. Da qualche mese a questa parte, infatti, Ida è rimasta l’unica dama a trascorrere la gran parte della singola puntata dia centro studio, da protagonista principale, mentre dida un giorno all’altro si è quasi smesso di parlare, e anzi se viene chiamata da Maria De Filippi per conoscere qualcuno, la sua parentesi dura appena qualche minuto. Maria De Filippi “caccia” un cavaliere: “Per me puoi andartene ora” L'atteggiamento scocciato e quasi ostile della conduttrice nei confronti del ...

giuseppe_alto : Uomini e Donne, Maria De Filippi provoca Gianluca: 'Usciresti con me?' - UnaDonna_it : Uomini e Donne: Maria smaschera Riccardo Guarnieri. Accusato di giocare con i sentimenti di Ida. Leggi qui:… - MisterMovieIT : Uomini e Donne: ecco quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti - katiadiluna16 : Sapevate che è la sorella di #elisabettafranchi ? Ecco qualche curiosità in più su Catia, dama del trono over di… - PolicyMaker_mag : Non si voterà solo a #Genova alle prossime #amministrative. Sono quattro, due uomini e due donne, a rivestire il ru… -