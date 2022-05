Gianluca Ginoble positivo | aggiornamenti sull’esibizione de Il Volo all’Eurovision 2022

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilè previsto nella seconda semifinale in programma per giovedì 12 maggio in prima serata su Rai1 dal Pala Olimpico di Torino. Il trio pop-lirico è ospite della nuova edizione di Eurovision Song Contest dopo essere stato in gara in rappresentanza dell’Italia nel 2015 con la canzone Grande Amore. Sul palco di Torino, Ilpresenterà una versione inedita di quel pezzo ma, attenzione, arriva un fuoriprogramma che potrebbe riscrivere la performance.risultaal Coronavirus e non potrà quindi essere sul palco, almeno non fisicamente.è risultatoad un tampone di controllo, al quale si era sottoposto proprio prima delle prove sul palco per garantire la negatività ...