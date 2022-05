Gara di canoa e salvamento a Ostia, 40 atleti in difficoltà: salvati dalla Polizia fluviale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ostia – La Squadra fluviale del Distaccamento di Fiumicino a bordo delle moto d’acqua è stata impegnata nel coordinamento delle operazioni di assistenza per l’evento sportivo “Gara canoa e salvamento”, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ostia, a cui hanno partecipato 180 ragazzi tra nuotatori e canoisti. Fondamentale è stato il loro intervento di recupero in mare e trasporto a terra di 40 atleti, ritiratisi a seguito di principio di ipotermia, di mancanza di forze e malessere fisico. Tutti i ragazzi sono stati trasportati a bordo delle moto d’acqua e, una volta sbarcati a riva, sono stati presi in consegna dagli assistenti bagnanti e controllati dal personale sanitario presente in loco con autoambulanza, al fine di verificarne le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022)– La Squadradel Distaccamento di Fiumicino a bordo delle moto d’acqua è stata impegnata nel coordinamento delle operazioni di assistenza per l’evento sportivo “”, organizzataLega Navale Italiana Sezione di, a cui hanno partecipato 180 ragazzi tra nuotatori e canoisti. Fondamentale è stato il loro intervento di recupero in mare e trasporto a terra di 40, ritiratisi a seguito di principio di ipotermia, di mancanza di forze e malessere fisico. Tutti i ragazzi sono stati trasportati a bordo delle moto d’acqua e, una volta sbarcati a riva, sono stati presi in consegna dagli assistenti bagnanti e controllati dal personale sanitario presente in loco con autoambulanza, al fine di verificarne le ...

