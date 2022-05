Ex Ilva, Cingolani: “A oggi non è possibile determinare quanti fondi siano necessari per le bonifiche e la messa in sicurezza” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Non è allo stato possibile determinare quale sia il reale fabbisogno economico necessario alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e bonifica del sito produttivo ex Ilva e dei territori limitrofi”. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante il ‘Question Time’ a Montecitorio, rispondendo a un quesito sulle bonifiche necessarie nelle aree dell’impianto siderurgico di Taranto. L’interrogazione, firmata da Forza Italia, aveva l’intento di confutare le polemiche innescate dal M5s, che ha parlato “scippo” di fondi destinati alle bonifiche, e che hanno prodotto fibrillazioni all’interno della maggioranza. Il ministro Cingolani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Non è allo statoquale sia il reale fabbisogno economicoo alla realizzazione degli interventi per laine bonifica del sito produttivo exe dei territori limitrofi”. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto, durante il ‘Question Time’ a Montecitorio, rispondendo a un quesito sullee nelle aree dell’impianto siderurgico di Taranto. L’interrogazione, firmata da Forza Italia, aveva l’intento di confutare le polemiche innescate dal M5s, che ha parlato “scippo” didestinati alle, e che hanno prodotto fibrillazioni all’interno della maggioranza. Il ministro, ...

Advertising

fattoquotidiano : Ex Ilva, Cingolani: “A oggi non è possibile determinare quanti fondi siano necessari per le bonifiche e la messa in… - Montecitorio : Le bonifiche dei siti ex #Ilva di Taranto, la congruità delle risorse e gli interventi di ripristino ambientale e r… - sabattini_anna : @ardigiorgio La prego dott.ssa mandi il suo articolo al ministro Cingolani: deve assumerla come esperto non credo c… - ardigiorgio : Locali. Grande assente (come per ilva) cingolani, che invece convoca al mite tavolo per #ast terni con arvedi, dimo… - RistagnoAnna : RT @ardigiorgio: #1maggio su #laverita. Smontiamo la fakenews del limite di produzione #ilva legato a rischio sanitario... e la viias che v… -