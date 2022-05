Diodato emoziona una volta ancora il pubblico internazionale Eurovision Song contest, "Fai rumore" interpretata dal cantautore tarantino. Stavolta in presenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non poté cantarla in presenza di pubblico nell’edizione 2020 a causa del lockdown. L’interpretazione nell’arena di Verona fu meravigliosa. Ieri Antonio Diodato è stato ospite della prima serata dell’Eurovision Song contest. E stavolta ha cantato “Fai rumore” in presenza di pubblico a Torino, oltre ai duecento milioni di telespettatori in tutta Europa (ed in Australia). Lo show canoro più visto al mondo ha dato spazio ad un’interpretazione emozionante, una volta ancora: quella del cantautore tarantino, che dieci giorni fa era sul palco, anche come direttore artistico, del Primo Maggio di Taranto. L'articolo Diodato ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non poté cantarla indinell’edizione 2020 a causa del lockdown. L’interpretazione nell’arena di Verona fu meravigliosa. Ieri Antonioè stato ospite della prima serata dell’. E staha cantato “Fai” india Torino, oltre ai duecento milioni di telespettatori in tutta Europa (ed in Australia). Lo show canoro più visto al mondo ha dato spazio ad un’interpretazionente, una: quella del, che dieci giorni fa era sul palco, anche come direttore artistico, del Primo Maggio di Taranto. L'articolo...

