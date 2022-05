Di Fusco: “Napoli, un addio è sicuro, Spalletti ha inviato un segnale chiaro” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Raffaele Di Fusco storico portiere del Napoli ha parlato del momento della squadra di Spalletti rivelando anche un particolare di mercato. Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso della trasmissione Radio Goal ed ha parlato della squadra di Luciano Spalletti soffermandosi anche sul calciomercato. Queste le sue parole: “Insigne va al Toronto? Nessuno può dire nulla perché Lorenzo ha fatto una scelta, così come l’ha fatta la società”. Raffaele Di Fusco nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “A mio avviso non si può criticare il capitano per le cose belle che ci ha fatto vedere. Ho la sensazione che dimentichiamo troppo presto certe persone e ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Raffaele Distorico portiere delha parlato del momento della squadra dirivelando anche un particolare di mercato. Raffaele Di, ex portiere del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso della trasmissione Radio Goal ed ha parlato della squadra di Lucianosoffermandosi anche sul calciomercato. Queste le sue parole: “Insigne va al Toronto? Nessuno può dire nulla perché Lorenzo ha fatto una scelta, così come l’ha fatta la società”. Raffaele Dinel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “A mio avviso non si può criticare il capitano per le cose belle che ci ha fatto vedere. Ho la sensazione che dimentichiamo troppo presto certe persone e ...

