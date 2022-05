Crisi delle criptovalute: oltre 1 miliardo di dollari di liquidi in 24 ore (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il mercato delle criptovalute ha assistito ad un massiccio sell-off nelle ultime 24 ore, innescato dal recente crollo di Bitcoin (BTC) sotto i 30.000$. Di conseguenza, le posizioni di centinaia di migliaia di trader di criptovalute sono state liquidate. Ad esempio, i dati di Coinglass mostrano che oltre 1 miliardo di dollari di posizioni di trading è stato spazzato via nelle ultime 24 ore. Vari milioni di dollari spazzati via I trader che si aspettavano un rimbalzo sono stati i più colpiti dalla correzione, poiché l’ultimo giorno sono stati liquidati quasi 750 milioni di dollari in posizioni lunghe. La volatilità ha anche avuto un impatto su coloro che hanno scommesso che le criptovalute sarebbero cadute in linea retta, poiché quasi ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il mercatoha assistito ad un massiccio sell-off nelle ultime 24 ore, innescato dal recente crollo di Bitcoin (BTC) sotto i 30.000$. Di conseguenza, le posizioni di centinaia di migliaia di trader disono state liquidate. Ad esempio, i dati di Coinglass mostrano chedidi posizioni di trading è stato spazzato via nelle ultime 24 ore. Vari milioni dispazzati via I trader che si aspettavano un rimbalzo sono stati i più colpiti dalla correzione, poiché l’ultimo giorno sono stati liquidati quasi 750 milioni diin posizioni lunghe. La volatilità ha anche avuto un impatto su coloro che hanno scommesso che lesarebbero cadute in linea retta, poiché quasi ...

