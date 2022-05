Conte: “Non voglio far cadere Draghi ma governo ci ascolti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Conte non vuole far cadere il governo, vuole che il contributo del Movimento 5 stelle sia rispettato e ascoltato e possa orientare le soluzioni di questo governo”. Così il leader M5S Giuseppe Conte ai microfoni di ‘Porta a Porta’ chiarisce la posizione nei confronti dell’esecutivo Draghi dopo la richiesta al premier Draghi, avanzata nei giorni scorsi e rimasta inascoltata, di riferire in Aula sull’Ucraina prima dell’incontro con Biden negli Usa. “Non mi permetterei di dare stilettate al premier, ho posto questioni politiche serie – mette in chiaro Conte – su cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa. Secondo me, dopo due mesi e mezzo, un governo di unità nazionale che affronta una emergenza bellica ha il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “non vuole faril, vuole che il contributo del Movimento 5 stelle sia rispettato e ascoltato e possa orientare le soluzioni di questo”. Così il leader M5S Giuseppeai microfoni di ‘Porta a Porta’ chiarisce la posizione nei confronti dell’esecutivodopo la richiesta al premier, avanzata nei giorni scorsi e rimasta inascoltata, di riferire in Aula sull’Ucraina prima dell’incontro con Biden negli Usa. “Non mi permetterei di dare stilettate al premier, ho posto questioni politiche serie – mette in chiaro– su cui mi interrogo con il partito di maggioranza relativa. Secondo me, dopo due mesi e mezzo, undi unità nazionale che affronta una emergenza bellica ha il ...

