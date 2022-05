Conferenza stampa con Dario Argento per la presentazione del libro “Dario Argento due o tre cose che sappiamo di lui” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il cineasta di Profondo Rosso è stato ospite il 4 maggio 2022 alla Casa del cinema per la presentazione del volume “ Dario Argento – Due o tre cose che sappiamo di lui”, edito da Cinecittà ed Electa, curato da Steve Della Casa con la partecipazione di autori come John Carpenter e Banana Yoshimoto. Il libro è un’imponente raccolta di testi e interviste sulla lunga filmografia del regista di culto... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il cineasta di Profondo Rosso è stato ospite il 4 maggio 2022 alla Casa del cinema per ladel volume “– Due o trechedi lui”, edito da Cinecittà ed Electa, curato da Steve Della Casa con la partecipazione di autori come John Carpenter e Banana Yoshimoto. Ilè un’imponente raccolta di testi e interviste sulla lunga filmografia del regista di culto... Source

Advertising

juventusfc : L'abbiamo vista ieri tra Mister Allegri e capitan @chiellini durante la conferenza stampa di presentazione di… - Palazzo_Chigi : Visita negli ????: conferenza stampa del Presidente Draghi presso l'Ambasciata d'Italia @ItalyinUS In diretta da Wash… - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - warsteiner_SF : RT @cugusi1952: Conferenza stampa de Presidente Draghi, domanda di un giornalista intelligente: chi puo dire quando L'Ucraina ha vinto la… - la_rossonera : ????? Mister Stefano #Pioli parlerà in conferenza stampa, come di consueto, nel giorno antecedente alla partita: saba… -