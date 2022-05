Cobolli Gigli duro su Nedved | “Non può parlare a nome della Juve Agnelli lo vuole? Se lo tenga”

Advertising

Pall_Gonfiato : #CobolliGigli duro su #Nedved: “Non può parlare a nome della #Juve. #Agnelli lo vuole? Se lo tenga” - GregorS72464034 : @radiosei Oddio, tre sconfitte di fila nemmeno la Juventus di Cobolli Gigli, spero nella loro vittoria stasera. - ManueleBruzzi1 : @aliasvaughn @CarloAl87550029 Quelli di Agnelli Out si meritano Blanc e Cobolli Gigli - LorenzoGiannone : @KarlOne71 lotrito e delamentis...perchè no cobolli&gigli - growin_up : @KarlOne71 Bastano anche un paio d'anni di Cobolli Gigli -

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni, ex presidente della Juventus. Di seguito, le sue dichiarazioni. Su Juventus - Fiorentina: "Ho visto una bella partita, con una squadra ben gestita diretta, contro una squadra difficile ...Il calo della Juve è coinciso con l'acquisto di Ronaldo e Marotta" L'ex presidente della Juventus, Giovanni, ha rilasciato un'intervista a 1 Station Radio. Ha parlato di Allegri, che ha ...Andrea Agnelli ha in mente una grande Juventus per il futuro, con il Presidente che è convinto di poter riportare Madama al prestigio perso.L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ci va giù pesante col vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ma elogia Massimiliano Allegri. Giovanni Cobolli Gigli ha rilasciato alcune ...