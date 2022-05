Cisgiordania, giornalista di al-Jazeera muore in uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi: “È stata uccisa a sangue freddo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una giornalista della rete televisiva al-Jazeera, Shireen Abu Aqleh, è stata uccisa nel mezzo di uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi, avvenuto nella città di Jenin – a nord della Cisgiordania. Per il ministero della salute palestinese, la giornalista è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa ed è deceduta sul colpo: indossava un giubbotto con scritto “press”, che la indicava chiaramente come membro della stampa. Lo riferisce un ministro del Qatar. Sempre a Jenin, un altro giornalista, che lavora per la testata palestinese Al-Kuds, ha riportato ferite di arma da fuoco ma si troverebbe in condizioni stabili. “Le circostanze della morte della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unadella rete televisiva al-, Shireen Abu Aqleh, ènel mezzo di unotra, avvenuto nella città di Jenin – a nord della. Per il ministero della salute palestinese, laraggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa ed è deceduta sul colpo: indossava un giubbotto con scritto “press”, che la indicava chiaramente come membro della stampa. Lo riferisce un ministro del Qatar. Sempre a Jenin, un altro, che lavora per la tepalestinese Al-Kuds, ha riportato ferite di arma da fuoco ma si troverebbe in condizioni stabili. “Le circostanze della morte della ...

Advertising

Corriere : Reporter di Al Jazeera «uccisa dai militari israeliani» in Cisgiordania - RaiNews : La giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è rimasta uccisa in uno scontro a fuoco durante un raid dell'eserc… - fanpage : Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera di 51 anni, è rimasta uccisa dai soldati israeliani durante un raid de… - Sasaino83 : RT @CucchiRiccardo: Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese di #AlJazeera, è stata uccisa a Jenin, in Cisgiordania, durante un raid dell… - StefanoSabati17 : RT @Lantidiplomatic: Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera, è stata assassinata ieri dalle forze di occupazione israeliane in Cisgio… -