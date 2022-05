Cimea, la tecnologia in campo contro i titoli di studio falsi (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul web è possibile trovare titoli di studio falsi ma la tecnologia può aiutare a verificare l'autenticità degli attestati, supportando anche chi non può documentare la propria qualifica, come può accadere per un rifugiato. Ne ha parlato in un'intervista all'Italpress Chiara Finocchietti, vice direttrice di Cimea, il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.Anche in tema di titoli accademici, quindi, “la tecnologia può fare molto”, ha spiegato Finocchietti. “Se da un lato è un potente strumento a servizio di chi commette la frode o vende titoli – ha aggiunto -, dall'altro la tecnologia è una potente parte della soluzione”. Infatti, “grazie alla tecnologia è possibile ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sul web è possibile trovaredima lapuò aiutare a verificare l'autenticità degli attestati, supportando anche chi non può documentare la propria qualifica, come può accadere per un rifugiato. Ne ha parlato in un'intervista all'Italpress Chiara Finocchietti, vice direttrice di, il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.Anche in tema diaccademici, quindi, “lapuò fare molto”, ha spiegato Finocchietti. “Se da un lato è un potente strumento a servizio di chi commette la frode o vende– ha aggiunto -, dall'altro laè una potente parte della soluzione”. Infatti, “grazie allaè possibile ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cimea, la tecnologia in campo contro i titoli di studio falsi - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sul web è possibile trovare titoli di studio falsi ma la tecnologia può aiutare a verificare l’a… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cimea, la tecnologia in campo contro i titoli di studio falsi -… - ZerounoTv : Cimea, la tecnologia in campo contro i titoli di studio falsi - blogsicilia : #notizie #sicilia Cimea, la tecnologia in campo contro i titoli di studio falsi - -

Tecnologia e ricerca sul mercato dei mobili commerciali 2021, previsioni fino al 2026 – Teknion, Knoll, Kimball International Cineforme Cimea, la tecnologia in campo contro i titoli di studio falsi ROMA (ITALPRESS) – Sul web è possibile trovare titoli di studio falsi ma la tecnologia può aiutare a verificare l’autenticità degli attestati, supportando anche chi non può documentare la propria qual ... ROMA (ITALPRESS) – Sul web è possibile trovare titoli di studio falsi ma la tecnologia può aiutare a verificare l’autenticità degli attestati, supportando anche chi non può documentare la propria qual ...