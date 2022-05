Ascoli, Dionisi: “Abbiamo tanto entusiasmo, non giocheremo per il pari” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAscoli – Oltre diecimila biglietti venduti in poche ore, entusiasmo alle stelle ad Ascoli dove venerdì sera è in programma il quarto di finale play off contro il Benevento. L’attaccante bianconero Federico Dionisi ha presentato la sfida tramite i canali ufficiali del club. Le sue parole: Del Duca gremito – “Ci è arrivata subito la notizia che i tifosi avevano già terminato tutti i biglietti. E’ qualcosa che ci dà grande orgoglio e una grande spinta per la partita così importante che dobbiamo affrontare contro il Benevento”. Due assist con la Ternana – “Ero un po’ arrabbiato perché non avevo fatto gol nonostante qualche occasione. Ci tenevo ad arrivare in doppia cifra ma va bene lo stesso, Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario non semplice. E’ un successo che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Oltre diecimila biglietti venduti in poche ore,alle stelle addove venerdì sera è in programma il quarto di finale play off contro il Benevento. L’attaccante bianconero Federicoha presentato la sfida tramite i canali ufficiali del club. Le sue parole: Del Duca gremito – “Ci è arrivata subito la notizia che i tifosi avevano già terminato tutti i biglietti. E’ qualcosa che ci dà grande orgoglio e una grande spinta per la partita così importante che dobbiamo affrontare contro il Benevento”. Due assist con la Ternana – “Ero un po’ arrabbiato perché non avevo fatto gol nonostante qualche occasione. Ci tenevo ad arrivare in doppia cifra ma va bene lo stesso,fatto una buona partita contro un avversario non semplice. E’ un successo che ...

