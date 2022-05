Alessandro brutto gesto contro Carmen all’Isola dei Famosi, lei sbotta: “Che schifo, non ti voglio più vedere” (Di mercoledì 11 maggio 2022) In queste ore c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo ha deciso di fare un dispetto a sua madre, che la donna non ha affatto gradito. La showgirl, infatti, ha preteso le scuse da parte del giovane L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 11 maggio 2022) In queste ore c’è stato uno spiuttosto acceso traIannoni eDi Pietrodei. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo ha deciso di fare un dispetto a sua madre, che la donna non ha affatto gradito. La showgirl, infatti, ha preteso le scuse da parte del giovane L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

sottonapertutti : RT @acciokindness: Tweet d’apprezzamento per Laura, Alessandro e Mika che sono sicura che sia stasera che le prossime due serate spaccheran… - HEDANG3L : RT @acciokindness: Tweet d’apprezzamento per Laura, Alessandro e Mika che sono sicura che sia stasera che le prossime due serate spaccheran… - koleskin4 : RT @acciokindness: Tweet d’apprezzamento per Laura, Alessandro e Mika che sono sicura che sia stasera che le prossime due serate spaccheran… - romvantic : RT @acciokindness: Tweet d’apprezzamento per Laura, Alessandro e Mika che sono sicura che sia stasera che le prossime due serate spaccheran… - stomalec_ : RT @acciokindness: Tweet d’apprezzamento per Laura, Alessandro e Mika che sono sicura che sia stasera che le prossime due serate spaccheran… -