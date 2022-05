Addio iPod | Apple non li produrrà mai più

Advertising

zazoomblog : Apple choc iPod addio: venduti solo quelli rimasti nei negozi stop alla produzione - #Apple #addio: #venduti… - OutOfBitit : Addio all’iPod, la conferma di Apple: dopo 20 anni stop alla produzione - infoitscienza : iPod Touch, ADDIO: è la fine di un'era - infoitscienza : Apple, addio all’iPod. Stop alla produzione, cala il sipario sul lettore che ha rivoluzionato il mondo della musica - 6Spike100 : RT @Anse1987: E alla fine il suo turno arrivò… Addio #iPod ?? Sei stato il mio fedele compagno di tante avventure -

all'. Con un comunicato giunto in queste ore, Apple ha infatti annunciato di aver interrotto la produzione diTouch, l'ultimo modello ancora in vendita del lettore musicale che ha ...Se si pensa che il primopoteva contenere solamente mille canzoni è facile comprendere perché il vecchio dispositivo non attira più l'interesse dei clienti. 15 anni dalla rivoluzione: così ...È la stessa Apple ad affermare che questo telefono è disponibile ancora “fino ad esaurimento scorte“ No, non ci sarà un nuovo modello e questo metterà fine alla storica linea di lettori MP3 proprietar ...Ha cambiato il modo in cui ascoltiamo la musica, aprendo le porte a quello che sarebbe poi diventato il mercato dello streaming: è l'Apple iPod, da oggi ufficialmente "vintage".