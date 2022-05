Advertising

fisco24_info : A22: presentata al Ministero la proposta di Concessione: Piano di investimenti vale complessivamente 7,2 miliardi d… -

Agenzia ANSA

Dal primo pomeriggio la proposta di finanza di progettoda Autostrada del Brennero con l'obiettivo di ottenere la nuova concessione dellaè sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. A consegnare il piano di ......ha già presentato in conferenza stampa il suo piano di investimenti per ottenere il rinnovo della concessione autostradale, e non risulta alcuna traccia della richiestada Sboarina e ... A22: presentata al Ministero la proposta di Concessione - Veneto La proposta di finanza di progetto presentata da Autostrada del Brennero con l'obiettivo di ottenere la nuova concessione della A22 è sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità ...Dal primo pomeriggio la proposta di finanza di progetto presentata da Autostrada del Brennero con l'obiettivo di ottenere la nuova concessione della A22 è sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture ...