Vieri: 'Milan favorito, ma l'Inter è ancora in corsa. La Juve? Fortissima, ma gioca male' (Di martedì 10 maggio 2022) "Oh, ma da quanto non si vedeva un campionato così?" Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) "Oh, ma da quanto non si vedeva un campionato così?" Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

sportli26181512 : Vieri: 'Milan favorito, ma l’Inter è ancora in corsa. La Juve? Fortissima, ma gioca male': Vieri: 'Milan favorito,… - carlosmora07 : RT @Gazzetta_it: Esclusiva con Bobo Vieri: 'Milan favorito, ma l’Inter è ancora in corsa. La Juve? Fortissima, ma...' #SerieA - Gazzetta_it : Esclusiva con Bobo Vieri: 'Milan favorito, ma l’Inter è ancora in corsa. La Juve? Fortissima, ma...' #SerieA - Fantacalcio : Vieri: 'Scudetto? Milan favorito, ma l'Inter è ancora in corsa' - milan_corner : @cosimofcj Vieri c'era in Torino Inter -