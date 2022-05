Vieri esalta Pioli | «E’ migliorato tanto e ora propone un bel calcio»

(Di martedì 10 maggio 2022) Christian, ex attaccante del Milan, ha elogiato Stefano: quello coi rossoneri è un connubio perfetto Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christianha parlato anche di Stefano. Le sue dichiarazioni: «È, si è aggiornato per proporre sempre un bel. La sostanza c’era, il Milan gli ha dato la possibilità di tirarla fuori tutta». CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

gilnar76 : Vieri esalta Pioli: «Il #Milan gli ha tirato fuori tutta la sostanza che aveva» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Vieri esalta #Pioli: «Il #Milan gli ha tirato fuori tutta la sostanza che aveva» -

Milan News 24

Proprio l'allenatore è nel mirino, almeno per Christianche sottolinea: Quindi una considerazione su Vlahovic , il cui trasferimento a metà stagione si è rivelato determinante:...al gol a dispetto di tutto quanto il resto sa e deve essere un centravanti per il post, fino ... operaia, attitudine al lavoropiù i Ravanelli che i Moeller, gli Inzaghi dove gli altri, a ... Vieri esalta Pioli: «Il Milan gli ha tirato fuori tutta la sostanza che aveva» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato anche di Stefano Pioli: «È migliorato tanto, si è aggiornato per proporre sempre un bel calcio. La sostanza c’era, il Milan gli ha ...L'ex bomber granata Vieri ha esaltato la lotta salvezza, che è molto avvincente. Così ha detto alla Gazzetta dello Sport esaltando in particolare il lavoro di Nicola ...