Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, PROSEGUIAMO IN LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E DA VILLANOVA A TIVOLI SITUAZIONE ANALOGA RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN LOCALITA’ TOR LUPARA IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, IN VIA PONTINA PER LAVORI CHE IMPONGONO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO, SIA IN ...