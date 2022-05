Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)DEL 10 MAGGIO10.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BENTROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD ALTEZZA TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO ANULARE: IN INTERNA CODE ALTEZZA USCITA LABARO NELLE DUE CARREGGIATE A COMPLICARE LA VIABILITA’ UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL CENTRO IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA RALLENTAMENTI IN COMPLANARE ALTEZZA CON LAFIUMICINO SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO FILE DA VIA DI PORTONACICO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO QUEST ULTIMA DIREZIONE SULLAFIUMICINO CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON QUI IN DIREZIONE DEL CENTRO PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, CONSUETI CANTIERI ATTIVI CON ...