Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 4.864 contagi e 15 morti: a Roma 2.294 casi (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 4.864 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Si registrano inoltre altri 15 morti. I nuovi casi a Roma sono 2.294. “Su 7.751 tamponi molecolari e 30.066 tamponi antigenici per un totale di 37.817 tamponi, si registrano 4.864 nuovi casi positivi (+3.102), sono 15 i decessi (+11), 924 i ricoverati (-16), 50 le terapie intensive (-3) e 4.358 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie della Regione nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 856 i nuovi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 4.864 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 10 maggio. Si registrano inoltre altri 15. I nuovisono 2.294. “Su 7.751 tamponi molecolari e 30.066 tamponi antigenici per un totale di 37.817 tamponi, si registrano 4.864 nuovipositivi (+3.102), sono 15 i decessi (+11), 924 i ricoverati (-16), 50 le terapie intensive (-3) e 4.358 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio ie i decessi nelle aziende sanitarie della Regione nelle24 ore. Asl1: sono 856 i nuovi ...

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze - fanpage : #Covid19, è ancora boom di casi a #Shangai - sole24ore : ?? #Kim scrive a #Putin, «solidarietà per la causa di Mosca»: - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Sono 56.015 i nuovi casi e 158 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 15%, giù i ricoveri #ANSA… -