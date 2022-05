Ucraina, Onu conferma morte di almeno 3.381 civili (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato la morte di 3.381 civili e il ferimento di 3.680 nella guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina iniziata lo scorso 24 febbraio. Tuttavia, l’organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, “perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittime civili devono ancora essere confermate. Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast’ di Donetsk), Izyum (Oblast’ di Kharkiv) e Popasna (Oblast’ di Luhansk), dove ci sarebbero stati numerosi morti e feriti tra i civili”. L’Onu ha aggiunto che la maggior parte delle vittime civili sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani hato ladi 3.381e il ferimento di 3.680 nella guerra su vasta scala della Russia contro l’iniziata lo scorso 24 febbraio. Tuttavia, l’organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, “perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittimedevono ancora esserete. Ciò vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast’ di Donetsk), Izyum (Oblast’ di Kharkiv) e Popasna (Oblast’ di Luhansk), dove ci sarebbero stati numerosi morti e feriti tra i”. L’Onu ha aggiunto che la maggior parte delle vittimesono ...

Guerra in Ucraina, la diretta. Missili ipersonici su Odessa, un morto e 5 feriti. Kiev: 'Operazioni di assalto all'acciaieria Azovstal' ... ha detto che l'esercito russo ha iniziato ad assediare la fabbrica dopo che un convoglio Onu ha ... dedicato alle sanzioni da imporre a Putin e alla Russia e agli aiuti all'Ucraina, il presidente ... Guerra Russia - Ucraina, colpito da 3 missili supersonici un hotel a Odessa. L'... L'Onu: "Almeno 3.381 civili morti" Putin, nel suo discorso, ha detto che l'invasione russa in Ucraina è stata un'azione preventiva: "Il nostro intervento in Ucraina è stato preventivo, perché l'Occidente voleva invaderci".