Tanti: "La ex Casa delle culture ancora sede universitaria' (Di martedì 10 maggio 2022) Tanti "Prosegue insieme all'assessore Alberto Merelli, l'impegno dell'amministrazione comunale nel segno della collaborazione con l'Università di Siena. È stata infatti confermata la convenzione tra ... Leggi su lanazione (Di martedì 10 maggio 2022)"Prosegue insieme all'assessore Alberto Merelli, l'impegno dell'amministrazione comunale nel segno della collaborazione con l'Università di Siena. È stata infatti confermata la convenzione tra ...

flazia24 : RT @nzingaretti: Oggi ho accolto in Regione, Francesca Lollobrigida, campionessa di pattinaggio di Frascati che alle ultime #Olimpiadi ha p… - carmelita_fan : RT @MauryKostanzo: Cattelan a Repubblica: 'Oggi sono stato a casa di Laura Pausini. Con Mika ci conosciamo da tanti anni. La storia delle t… - flamanc24 : RT @nzingaretti: Oggi ho accolto in Regione, Francesca Lollobrigida, campionessa di pattinaggio di Frascati che alle ultime #Olimpiadi ha p… - nzingaretti : Oggi ho accolto in Regione, Francesca Lollobrigida, campionessa di pattinaggio di Frascati che alle ultime… - usodistorto : RT @meopinelli: Tutti ragazzi che meritavano di Andare a tirana .. e ne mancano tanti altri ! Mi dispiace troppo ! Vi voglio bene ! C’è s… -