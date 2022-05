Spaccio tra Giugliano e Aversa, sgominata intera banda: sette arresti (Di martedì 10 maggio 2022) sgominata banda criminale dedita allo Spaccio di droga tra Giugliano e l’agro Aversano. Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di sette persone. Tre sono finite in carcere, quattro ai domiciliari. sgominata banda dello Spaccio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 10 maggio 2022)criminale dedita allodi droga trae l’agrono. Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti dipersone. Tre sono finite in carcere, quattro ai domiciliari.delloL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Ferentino. A spasso con 18 dosi di droga tra hashish, crack e cocaina, pronte per lo spaccio. Giovane arrestato dai… - CronacheCittadi : New post: Ferentino. A spasso con 18 dosi di droga tra hashish, crack e cocaina, pronte per lo spaccio. Giovane arr… - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Sei colpi di pistola per conquistare la piazza di spaccio tra le palazzine popolari - TuttoSuRoma : Sei colpi di pistola per conquistare la piazza di spaccio tra le palazzine popolari - larampait : Spaccio #stupefacenti tra il Casertano e #Giugliano: blitz #Carabinieri nel fortino situato nell'#agroaversano -