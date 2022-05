(Di martedì 10 maggio 2022) Il record, per l'infrazione e per la multa, è di un automobilista alla guida di una Mercedes, beccato dal telelaser mentreva a 222 km/h. Per lui ritiro immediato della ...

AnsaSardegna : Sfreccia a 220 km/h sulla Sassari-Olbia, patente ritirata. Polstrada, maxi multa al conducente di una Mercedes #ANSA -

Agenzia ANSA

Il record, per l'infrazione e per la multa, è di un automobilista alla guida di una Mercedes, beccato dal telelaser mentre sfrecciava a 222 km/h sulla Sassari - Olbia. Per lui ritiro immediato della patente e una maxi multa.