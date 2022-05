Roma, monopattini e bici abbandonate: l’arma contro il degrado è un modulo di carta? (Di martedì 10 maggio 2022) Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso quello dell’abbandono incontrollato di monopattini elettrici e biciclette a Roma nel centro storico, e non solo. Da mesi si possono incontrare in giro per la Capitale veicoli ecologici a noleggio abbandonati nei posti più assurdi. L’inciviltà regna sovrana e per la maleducazione di alcuni, tutta la città ne paga le conseguenze. degrado e inciviltà la fanno da padroni. E i vigili? monopattini e biciclette abbandonati ovunque nelle strade del centro storico, dove pedoni e persino automobilisti sono spesso costretti a fare slalom per evitare i velocipedi abbandonati in strada. Nessun servizio di repressione, tantomeno di rimozione che possa convincere le società di sharing ad organizzarsi con opportune misure per contenere gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso quello dell’abbandono inllato dielettrici eclette anel centro storico, e non solo. Da mesi si possono incontrare in giro per la Capitale veicoli ecologici a noleggio abbandonati nei posti più assurdi. L’inciviltà regna sovrana e per la maleducazione di alcuni, tutta la città ne paga le conseguenze.e inciviltà la fanno da padroni. E i vigili?clette abbandonati ovunque nelle strade del centro storico, dove pedoni e persino automobilisti sono spesso costretti a fare slalom per evitare i velocipedi abbandonati in strada. Nessun servizio di repressione, tantomeno di rimozione che possa convincere le società di sharing ad organizzarsi con opportune misure per contenere gli ...

CorriereCitta : Roma, monopattini e bici abbandonate: l’arma contro il degrado è un modulo di carta? - Trekker1956 : @Lapocao @diarioromano Perciò Roma fa schifo. Tenetevela sporca e deturpata (non ci dimentichiamo come vengono abba… - ila_r23 : @AMERICANIN0 @hofattotardi Il problema sono ANCHE i monopattini. Li vedi quelli che vanno in giro in due nonostante… - Scrittomisto : Monopattini e bike sharing abbandonati: invece di multarli i vigili li contano - Ecco il modulo assurdo col quale l… - domusbyMotor : RT @PoveraR: Da sempre, a Roma, viene consentito l'illegale parcheggio sui marciapiedi delle moto. Come può pensarsi che sarà impedito quel… -