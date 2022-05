Porti chiusi e ponti saltati: l'Ucraina granaio d?Europa adesso teme la carestia (Di martedì 10 maggio 2022) La guerra ad oltranza a cui sembra destinata l?Ucraina dalla chiusura di tutti le opzioni di negoziato o trattativa con Mosca rischia di provocare la completa devastazione delle infrastrutture... Leggi su ilmattino (Di martedì 10 maggio 2022) La guerra ad oltranza a cui sembra destinata l?dalla chiusura di tutti le opzioni di negoziato o trattativa con Mosca rischia di provocare la completa devastazione delle infrastrutture...

Advertising

RaiNews : “Oggi, i sili del #grano ucraino sono pieni, mentre 44 milioni di persone nel mondo stanno andando incontro alla fa… - Agricolae1 : #Ucraina, @coldiretti: porti chiusi bloccano 25 milioni di tonnellate #grano e #mais - IlTraduci : Traduzione:”Io, Senatore Matteo Salvini, devo trovarmi un lavoro? Ma non scherziamo… Ricomincerò a dire ‘porti chiu… - Sestopoterecom : Guerra in Ucraina: con porti chiusi +5% prezzi grano in una settimana - RSILarossi : @KremlinRussia Luride merde, volete continuare a tenere i porti chiusi, vedrete la superba reazione nato, siete un… -