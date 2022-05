Pensioni, maxi assegno a luglio: cosa comprenderà? (Di martedì 10 maggio 2022) Pensioni, maxi assegno a luglio: il Governo Draghi sta pensando a tutto e a tutti. Nel nuovo Decreto Aiuti ecco che in estate anche i pensionati beneficeranno di un bonus. Pensioni, maxi assegno a luglio Novità importanti per i pensionai: per il mesi di luglio è previsto un maxi assegno. Quello che si potrebbe tranquillamente definire l’ennesimo bonus è previsto sempre dal Decreto Aiuti. Si tratta di un bonus una tantum che andrà ad aggiungersi anche alla cosiddetta 14esima, anch’essa in pagamento in estate (in particolare durante la seconda parte di luglio) con lo stesso cedolino, di cui a oggi beneficiano i pensionati con un reddito personale annuo inferiore ai 13.659,88 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 10 maggio 2022): il Governo Draghi sta pensando a tutto e a tutti. Nel nuovo Decreto Aiuti ecco che in estate anche i pensionati beneficeranno di un bonus.Novità importanti per i pensionai: per il mesi diè previsto un. Quello che si potrebbe tranquillamente definire l’ennesimo bonus è previsto sempre dal Decreto Aiuti. Si tratta di un bonus una tantum che andrà ad aggiungersi anche alla cosiddetta 14esima, anch’essa in pagamento in estate (in particolare durante la seconda parte di) con lo stesso cedolino, di cui a oggi beneficiano i pensionati con un reddito personale annuo inferiore ai 13.659,88 ...

