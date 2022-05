‘Nuotare in una piscina grande’, si avvera il sogno di Vincenzo (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alla piscina Scandone di Napoli l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, è intervenuta all’evento benefico organizzato dall’organizzazione di volontariato “Lo Sportello dei Sogni” nata allo scopo di promuovere la realizzazione del “desiderio del cuore” per pazienti affetti da patologie oncologiche. E’ stato realizzato il sogno del piccolo Vincenzo, tre anni, giovanissimo paziente in cura con l’equipe del dottor Abate presso l’ospedale Santobono, che desiderava da tempo, essendo già un provetto nuotatore, di potersi immergere in una grande piscina. Per realizzare il desiderio del piccolo Vincenzo di nuotare nella vasca della Scandone, erano presenti i nuotatori della società Delfino Flegrea, che sono scesi in acqua insieme a lui con i costumi di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – AllaScandone di Napoli l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, è intervenuta all’evento benefico organizzato dall’organizzazione di volontariato “Lo Sportello dei Sogni” nata allo scopo di promuovere la realizzazione del “desiderio del cuore” per pazienti affetti da patologie oncologiche. E’ stato realizzato ildel piccolo, tre anni, giovanissimo paziente in cura con l’equipe del dottor Abate presso l’ospedale Santobono, che desiderava da tempo, essendo già un provetto nuotatore, di potersi immergere in una grande. Per realizzare il desiderio del piccolodi nuotare nella vasca della Scandone, erano presenti i nuotatori della società Delfino Flegrea, che sono scesi in acqua insieme a lui con i costumi di ...

