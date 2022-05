Napoli Basket | coach Buscaglia | “Napoli è una piazza che a livello di pallacanestro ha tanto da dare”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 10 maggio 2022) Maurizio, allenatore della Gevi, ha parlato in conferenza stampa, insieme al Presidente Grassi, per commentare la salvezza che ha permesso alla squadra di rimanere in Serie A la prossima stagione. Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione: “Io sono qui da 50 giorni, e ho avuto una linea precisa di come tenere la nave. L’ansia si è trasformata in tranquillità, sapendo che c’era la possibilità di salvarsi. Mi dispiace non aver amplificato la festa del palazzetto con una vittoria contro Pesaro. Io sono arrivato la prima a Tortona, e ho detto l’ultimo tempo di Tortona è il primo della stagione non l’ultimo. Grassi eSono contento del risultato, devo ringraziare tantissimo lo staff ...