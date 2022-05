Milan, il paragone di Albertini: «Tonali mi ricorda Conte» (Di martedì 10 maggio 2022) L’ex centrocampista del Milan Albertini ha parlato di Tonali paragonandolo ad Antonio Conte Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro Tonali. A CHI SOMIGLIA Tonali – «A me ricorda molto Antonio Conte. Un centrocampista di inserimento, che sa giocare per la squadra ma che ha caratteristiche individuali importanti, un trascinatore». VALORE Tonali – «Oggi come oggi non ha prezzo, anzitutto perché non è sul mercato e poi perché la stagione non è ancora finita. Se dovesse vincere lo scudetto, i parametri potrebbero cambiare e il suo valore potrebbe anche superare i 50 milioni». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’ex centrocampista delha parlato diparagonandolo ad AntonioDemetrio, ex centrocampista del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Sandro. A CHI SOMIGLIA– «A memolto Antonio. Un centrocampista di inserimento, che sa giocare per la squadra ma che ha caratteristiche individuali importanti, un trascinatore». VALORE– «Oggi come oggi non ha prezzo, anzitutto perché non è sul mercato e poi perché la stagione non è ancora finita. Se dovesse vincere lo scudetto, i parametri potrebbero cambiare e il suo valore potrebbe anche superare i 50 milioni». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

