Manuel Bortuzzo compie un eloquente gesto social contro Mara Venier dopo lo stop per l’ospitata a Domenica In (Di martedì 10 maggio 2022) Mara Venier, come ogni fine settimana, è andata in onda con Domenica In. Tra gli ospiti della puntata dovevano esserci Manuel Bortuzzo e suo padre Franco per promuovere il film Rinascere, trasmesso Domenica scorsa su Rai 1 in prima serata. Tuttavia, l’ospitata di entrambi è saltata per volere della conduttrice perché, il giorno precedente, l’ex concorrente del Gf Vip 6 è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Nel salotto di Mediaset, Manuel aveva parlato esclusivamente della fine della relazione con Lulù Selassié senza menzionare il film. Ieri, la Venier nelle sue storie Instagram ha condiviso un tweet che commentava gli ottimi ascolti del suo programma. La conduttrice lo ha condiviso ed ha aggiunto la ... Leggi su isaechia (Di martedì 10 maggio 2022), come ogni fine settimana, è andata in onda conIn. Tra gli ospiti della puntata dovevano essercie suo padre Franco per promuovere il film Rinascere, trasmessoscorsa su Rai 1 in prima serata. Tuttavia,di entrambi è saltata per volere della conduttrice perché, il giorno precedente, l’ex concorrente del Gf Vip 6 è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Nel salotto di Mediaset,aveva parlato esclusivamente della fine della relazione con Lulù Selassié senza menzionare il film. Ieri, lanelle sue storie Instagram ha condiviso un tweet che commentava gli ottimi ascolti del suo programma. La conduttrice lo ha condiviso ed ha aggiunto la ...

Advertising

zazoomblog : Mara Venier bacchettata dai vertici Rai per Manuel Bortuzzo: “Intemperanze” - #Venier #bacchettata #vertici… - RealGossipland : Zia Mara sfancula Manuel Bortuzzo e suo padre a Domenica In DETTAGLI QUI - Honolul62444404 : Ma chi cazzo è Manuel Bortuzzo. No comment. Uno si comporta da maleducato e strafottente verso una signora della tv… - infoitcultura : Mara Venier bacchettata dai vertici Rai per Manuel Bortuzzo: “Intemperanze” - IsaeChia : Manuel Bortuzzo compie un eloquente gesto social contro Mara Venier dopo lo stop per l'ospitata a #DomenicaIn La c… -