Ligresti risarcita per l' ingiusta detenzione ma non per l' errore giudiziario

L'imprenditrice Giulia Ligresti verrà risarcita per l'"ingiusta detenzione" ma non per "l'errore giudiziario". Come termina il calvario giudiziario della figlia di Salvatore Ligresti

Giulia Ligresti risarcita (con 16 mila euro) per i 16 giorni in carcere: «Ingiusta detenzione» Corriere Milano Giulia Ligresti risarcita per i 16 giorni in carcere: «Ingiusta detenzione» La figlia di Salvatore Ligresti ha ottenuto mille euro al giorno anziché 256, «in considerazione del clamore mediatico dell’arresto» e della «particolare afflittività» della detenzione. Lei aveva chie ... La figlia di Salvatore Ligresti ha ottenuto mille euro al giorno anziché 256, «in considerazione del clamore mediatico dell’arresto» e della «particolare afflittività» della detenzione. Lei aveva chie ...