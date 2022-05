Lewandowski, Mbappé, CR7: dopo Haaland, via al ballo delle punte d'Europa (Di martedì 10 maggio 2022) La prima enorme tessera del mosaico del mercato estivo 2022 è stata incastrata. Con l'annuncio del passaggio di Erling Haaland al Manchester City si apre ufficialmente il ballo delle punte in giro per ... Leggi su gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) La prima enorme tessera del mosaico del mercato estivo 2022 è stata incastrata. Con l'annuncio del passaggio di Erlingal Manchester City si apre ufficialmente ilin giro per ...

Lewandowski, Mbappé, CR7: dopo Haaland, via al ballo delle punte d'Europa La prima enorme tessera del mosaico del mercato estivo 2022 è stata incastrata. Con l'annuncio del passaggio di Erling Haaland al Manchester City si apre ufficialmente il ballo delle punte in giro per ... Classifica stipendi : ecco la top ten dei calciatori più pagati 5) Quinto posto ancora per poco per Kylian Mbappé che al momento percepisce 28 milioni di euro dal ... 7) Robert Lewandowski sta per dire addio al Bayern Monaco dopo anni fantastici e ricchi di ...