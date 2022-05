Le altre vittime della guerra | nel Mar Nero è strage di delfini “Uccisi da sonar e bombe”

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag — Nonostante il conflitto in Ucraina appaia principalmente come unaterrestre, dall’inizio delle ostilità il Marè stato interessato da azioni militari e da un utilizzo massiccio di sommergibili, navi dae soprattutto daiper individuare i sottomarini dell’esercito nemico. Un insieme micidiale per la fauna acquatica che secondo quanto riferisce il quotidiano inglese Guardian nell’edizione odierna starebbe facendodei cetacei: dall’inizio dell’invasione russa, scrive il giornale, moltissimittante focene si sarebbero spiaggiati morti sulle costeBulgaria eTurchia. Spaventati dalle operazioni militari e disorientati dai, avrebbero perso ...

