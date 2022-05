Lavoro: in Senato focus su salario minimo, riprende iter ddl Catalfo (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Il salario minimo torna sotto i riflettori della Commissione Lavoro del Senato. Dopo mesi di stand by è ripreso oggi infatti l’iter parlamentare del ddl, a firma dell”ex ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, testo base al centro della discussione per il riconoscimento, nei contratti, di una retribuzione complessiva non inferiore a 9 euro l’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. Un tema, questo, spinto in avanti, oltre che dal pressing dei 5 Stelle anche dal dibattito politico ed economico sulla necessità di più salario in busta paga per consentire ai lavoratori di far fronte ad un aumento del costo della vita legato ad un’inflazione in forte crescita. E il ddl apre la strada anche ad una detassazione degli aumenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Iltorna sotto i riflettori della Commissionedel. Dopo mesi di stand by è ripreso oggi infatti l’parlamentare del ddl, a firma dell”ex ministro delNunzia, testo base al centro della discussione per il riconoscimento, nei contratti, di una retribuzione complessiva non inferiore a 9 euro l’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. Un tema, questo, spinto in avanti, oltre che dal pressing dei 5 Stelle anche dal dibattito politico ed economico sulla necessità di piùin busta paga per consentire ai lavoratori di far fronte ad un aumento del costo della vita legato ad un’inflazione in forte crescita. E il ddl apre la strada anche ad una detassazione degli aumenti ...

