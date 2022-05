Inter, Marotta: “Concentrati sul derby d’Italia, quello più importante” | News (Di martedì 10 maggio 2022) Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'Inter, impegnato in Coppa Italia e nella lotta scudetto Leggi su pianetamilan (Di martedì 10 maggio 2022) Beppe, dirigente nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni sull', impegnato in Coppa Italia e nella lotta scudetto

Advertising

DAZN_IT : #Marotta a #Supertele: 'La Coppa Italia è un palcoscenico importante, un trofeo che manca da tempo nella bacheca de… - MarcelloChirico : #Dybala andrà all'Inter perché Marotta è l'unico suo vero estimatore (lo corteggia da anni) ed è l'unico club che g… - neroazzurro2k10 : RT @marifcinter: #Carnevali: “No, con Marotta non abbiamo parlato di Sassuolo-Milan. Poi stasera incontro quelli del Milan e mi dicono mi r… - MilanSpazio : Marotta fa infuriare i tifosi del Milan: l’ha detto in diretta! - dangeloalfo : RT @marifcinter: #Carnevali: “No, con Marotta non abbiamo parlato di Sassuolo-Milan. Poi stasera incontro quelli del Milan e mi dicono mi r… -