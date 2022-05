Il Governo rischia di crollare per l'Ilva e l'alleanza Pd-M5S a Taranto (Di martedì 10 maggio 2022) Il Governo si spacca per salvare il sindaco di Taranto, che però è già caduto per spaccatura della sua stessa maggioranza che ha presentato le firme d’avanti al notaio per sciogliere il consiglio comunale. Ovviamente, come per tutto ciò che accade in Puglia, sindaco di Taranto vuol dire Michele Emiliano. Non c’e nulla infatti che lui non controlli, nel Pd (le cui riunioni continua a presenziare nonostante il Csm e la consulta glielo abbiano vietato), nel centro sinistra e financo nel centrodestra. La cosa però questa volta ha fatto fibrillare davvero il Governo, tant’è che è intervenuto direttamente Salvini “È la seconda volta che la maggioranza si spacca e alla fine non si vota a favore dell’Ilva: una cosa fondamentale. Ora mi aspetto da Draghi che intervenga al suo rientro dall’America“. Tutto è ... Leggi su panorama (Di martedì 10 maggio 2022) Ilsi spacca per salvare il sindaco di, che però è già caduto per spaccatura della sua stessa maggioranza che ha presentato le firme d’avanti al notaio per sciogliere il consiglio comunale. Ovviamente, come per tutto ciò che accade in Puglia, sindaco divuol dire Michele Emiliano. Non c’e nulla infatti che lui non controlli, nel Pd (le cui riunioni continua a presenziare nonostante il Csm e la consulta glielo abbiano vietato), nel centro sinistra e financo nel centrodestra. La cosa però questa volta ha fatto fibrillare davvero il, tant’è che è intervenuto direttamente Salvini “È la seconda volta che la maggioranza si spacca e alla fine non si vota a favore dell’: una cosa fondamentale. Ora mi aspetto da Draghi che intervenga al suo rientro dall’America“. Tutto è ...

