Guerra Russia-Ucraina, moria di delfini nel Mar Nero: “Traumi acustici probabilmente causati dai sonar delle navi da combattimento” (Di martedì 10 maggio 2022) “C’è un recente aumento delle morti di delfini nel Mar Nero: per gli scienziati potrebbe essere causato dalla Guerra in Ucraina“. E’ quanto si legge sul Guardian, che riporta come alcuni ricercatori ritengano che l’aumento dell’inquinamento acustico nel Mar Nero settentrionale, causato da circa 20 navi della marina russa e dalle attività militari in corso, potrebbe aver spinto decine di cetacei a sud verso le coste turche e bulgare, dove vengono bloccati, catturati nelle reti da pesca, o si arenano sulle coste “in numero insolitamente elevato”. Altri delfini muoiono per cause non chiare, si ipotizza per “Traumi acustici causati dai sonar delle navi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “C’è un recente aumentomorti dinel Mar: per gli scienziati potrebbe essere causato dallain“. E’ quanto si legge sul Guardian, che riporta come alcuni ricercatori ritengano che l’aumento dell’inquinamento acustico nel Marsettentrionale, causato da circa 20della marina russa e dalle attività militari in corso, potrebbe aver spinto decine di cetacei a sud verso le coste turche e bulgare, dove vengono bloccati, catturati nelle reti da pesca, o si arenano sulle coste “in numero insolitamente elevato”. Altrimuoiono per cause non chiare, si ipotizza per “daida ...

