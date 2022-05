Giro d'Italia 105 . Primo arrivo in salita : l'Etna premia la fuga a due di Kämna e Lopez. Deludono i big (Di martedì 10 maggio 2022) Il Primo arrivo in salita del Giro d'Italia premia il coraggio degli attaccanti di giornata che sul Monte Etna (Rif. Sapienza) si sono giocati non solo la vittoria di tappa ma anche la leadership ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 10 maggio 2022) Ilindeld'il coraggio degli attaccanti di giornata che sul Monte(Rif. Sapienza) si sono giocati non solo la vittoria di tappa ma anche la leadership ...

Advertising

giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - giroditalia : STAGE 4?? | TAPPA 4?? ????? ??Avola ??'Involtini siciliani al Nero d'Avola' ?? @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? ???????? ?????????????? | Tappa 4?? Bellezza e sapori, da Noto, capitale del barocco alle pendici dell'Etna. Nel mezzo i gr… - Pholey_vn : RT @BMastrotta: Aprile 2020 - Monta la polemica per le manifestazioni in giro per l'Italia del #25aprile in pieno lockdown. - rebbgiacca : RT @amaricord: Comunque bellissima l'idea del drone che ci porta in giro per l'Italia, ammirate Europa quanta bellezza c'è nel nostro paese… -