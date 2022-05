Giacomo esce a fare serata con gli amici. E a casa non torna più (Di martedì 10 maggio 2022) Doveva essere una serata come tante: in un locale con gli amici. Ma le cose, per Giacomo Del Fiacco, hanno preso una piega diversa. Un altro giovanissimo non rivedrà più la sua famiglia, i genitori, gli amici. Giacomo Del Fiacco aveva solo 20 anni e sognava di diventare un attore. Sabato 7 maggio era stato con alcuni amici al Liv, un locale di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Stava tornando a casa quando l’auto sulla quale viaggiava il giovane – una Mercedes A 180 – si è schiantata contro un muretto in viale Asiago. Per il 20enne non vi è stato nulla da fare. Insieme a lui c’erano un altro ragazzo di 25 anni che, al momento dello schianto era alla guida, e una ragazzina di 17 ... Leggi su formatonews (Di martedì 10 maggio 2022) Doveva essere unacome tante: in un locale con gli. Ma le cose, perDel Fiacco, hanno preso una piega diversa. Un altro giovanissimo non rivedrà più la sua famiglia, i genitori, gliDel Fiacco aveva solo 20 anni e sognava di diventare un attore. Sabato 7 maggio era stato con alcunial Liv, un locale di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Stavando aquando l’auto sulla quale viaggiava il giovane – una Mercedes A 180 – si è schiantata contro un muretto in viale Asiago. Per il 20enne non vi è stato nulla da. Insieme a lui c’erano un altro ragazzo di 25 anni che, al momento dello schianto era alla guida, e una ragazzina di 17 ...

Advertising

Volleyball_it : Polonia: Il Warta Zawiercie torna in vantaggio nella finale per il 3° posto. Konarski MVP, Kovacevic esce per infor… - Giacomo_Brunoro : RT @filippomricci: Solo di arbitri, si parla solo di arbitri. Errori (evidenti), designazioni (vivisezionate, un pre partita tossico), epis… - Andrea_btw : RT RT @LACASEBooks: L’insospettabile #serialkiller del Veronese e la sua escalation di delitti (almeno cinque donne… - sugarpulp : RT @LACASEBooks: L’insospettabile #serialkiller del Veronese e la sua escalation di delitti (almeno cinque donne uccise nel 1994) nell’ #au… - Giacomo_Brunoro : RT @LACASEBooks: L’insospettabile #serialkiller del Veronese e la sua escalation di delitti (almeno cinque donne uccise nel 1994) nell’ #au… -